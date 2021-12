Ema: situazione preoccupante. Calo dell’efficacia dei vaccini contro Omicron

La direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, nel corso di una conferenza stampa, ha lanciato una allerta sull’efficacia dei vaccini contro la mutazione Omicron del Covid: “A un anno dalla prima approvazione del vaccino non avrei creduto ci trovassimo ancora in una epidemia, ma come tutti sapete la situazione epidemiologica rimane estremamente preoccupante in Europa e la variante Omicron è diventata la variante predominate in un numero crescente di paesi. Con cinque vaccini e sei trattamenti siamo molto più preparati dell’anno scorso e siamo pronti ad adattare i vaccini e i trattamenti se necessario”.

Che fare allora, secondo la direttrice di Ema? Bisogna aumentare le vaccinazioni e le dosi booster”. Inoltre secondo l’Ema non c’è una risposta concreta da parte dei produttori di vaccini di adattarli alla variante Omicron: “Lasciatemi sottolineare che, non c’è ancora una risposta sul fatto che avremo bisogno di adattare un vaccino con una composizione diversa per affrontare Omicron o qualsiasi altra variante. È chiaro che c’è calo efficacia dei vaccini contro variante Omicron”.

“I dati in arrivo non sono per nulla definitivi, ma è chiaro che c’è un calo di efficacia”, mentre le prove preliminari mostrano anche che una terza dose di vaccini a mRNA può ripristinare almeno parzialmente i livelli di anticorpi. Spiega inoltre la direttrice dell’Ema che è cruciale non fermare la campagna vaccinale e per verificare l’efficacia dei vaccini, bisogna “lasciare che la scienza faccia il suo corso”.