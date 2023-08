Emergenza migranti, minori accolti nelle palestre delle scuole? Il sindaco di Firenze Nardella: “Non può essere la soluzione”

In molti parlano di un’estate caratterizzata da una vera e propria emergenza migranti. Come riporta Ansa, a luglio si sono registrati oltre 23.350 sbarchi mentre solo nei primi quattro giorni di agosto sono stati 2.806. Nel frattempo rimane critica la situazione all’hotspot di Lampedusa, dove, malgrado i continui trasferimenti di migranti, restano ancora circa 3.600 persone, fra cui 180 minori non accompagnati. Quasi dieci volte tanto quanto potrebbe contenerne. Lo riporta RaiNews.

Il problema dei minori non accompagnati

La situazione, come riporta La Nazione, è critica anche a Firenze, dove è aumentato il numero di profughi. La prefetta di Firenze Paola Berardino ha chiesto all’ufficio scolastico regionale, l’ex provveditorato agli studi, la mappa delle palestre dell’area metropolitana. Il problema maggiore riguarda i minori non accompagnati che l’esecutivo avrebbe intenzione di collocare proprio nelle palestre delle scuole, in mancanza di centri di accoglienza ormai al completo.

Nardella: “Come spiegare ciò ai cittadini?”

Il sindaco Dario Nardella è molto critico e crede si debbano trovare altre soluzioni: “Com’è possibile spiegare ai cittadini che occupiamo le palestre per i migranti alla vigilia della riapertura delle scuole? E’ evidente che questa non può essere la soluzione. Si tratta di un modo solo per scaricare il conflitto sociale sui Comuni che si trovano costretti a gestire situazione sempre più complesse”.

Nella provincia fiorentina ci sono circa tremila persone arrivate con gli sbarchi degli ultimi mesi. Oltre 500 minori non accompagnati. La riflessione del sindaco è anche riferita alla qualità dell’accoglienza che dev’essere rivolta in particolare ai minori che hanno necessità diverse dagli adulti: hanno bisogno di imparare la lingua, di essere seguiti da educatori, dell’inserimento nei percorsi scolastici. “In ogni caso, di questo passo ci troveremo a dover allestire le tende”, ha aggiunto il sindaco.