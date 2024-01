Emily Pellegrini, il caso dell’influencer costruita con l’intelligenza artificiale fa riflettere: come orientarsi in un mondo di fake?

Ha fatto decisamente riflettere in questi giorni il caso di Emily Pellegrini, un’influencer come tante su Instagram. Peccato che si tratti, a quanto pare, di una donna che in realtà non esiste: Emily è stata infatti creata con l’intelligenza artificiale. Lo riporta Il Mattino.

La sua creatrice ha svelato che personaggi molto famosi la contattano in privato per invitarla a uscire convinti che sia reale. “Ho chiesto a ChatGPT quale fosse la ragazza dei sogni dell’uomo medio e mi ha risposto: con capelli castani lunghi e gambe lunghe, quindi gli ho detto di crearla esattamente in quel modo”, ha raccontato la sua creatrice. Da sottolineare che Emily è un creazione di tale successo da generare circa 10mila dollari a settimana.

Emily Pellegrini, cosa emerge da questo caso?

Questo è un caso emblematico: in molti si sono trovati ad avere serie difficoltà nel comprendere se un profilo Instagram appartenesse o meno ad una persona reale o meno. L’intelligenza artificiale sta effettivamente mettendo alla prova la capacità di comprendere la realtà ed applicare il pensiero critico.

Ma come sviluppare il pensiero critico a scuola? Cosa possono fare i docenti?

Quali obiettivi?

Obiettivo del Master – rivolto ai docenti del I e II ciclo – è dunque quello di insegnare a usare quelle strategie didattiche necessarie per sviluppare nei propri allievi un approccio critico autonomo. Leggere la realtà, scomporre le informazioni che riceviamo, distinguere tra notizie vere e fake news, potenziare le abilità e le attitudini degli studenti attraverso un orientamento formativo o conoscere i pericoli dei social sono solo alcune delle strade che il Master intende esplorare.

Ogni modulo si riferisce alle discipline scolastiche (in modo diretto o trasversale), offrendo strategie didattiche e strumenti, come ad esempio il problem solving e l’apprendimento situato, che possono supportare il docente nell’attività didattica; si tratta innanzitutto dunque di insegnare a porsi domande, ad affrontare il sapere in modo curioso, a discutere e argomentare la propria idea e i contenuti delle discipline per aiutare gli studenti a orientarsi; e questo a partire dalla capacità di conoscersi e comprendersi. I temi affrontati durante le lezioni sono presentati come compiti di realtà: i problemi complessi e aperti richiedono, infatti, conoscenze, competenze, capacità relazionali e personali che gli studenti devono imparare a utilizzare.

Il Master sviluppa capacità e competenze per insegnare a:

inquadrare i fenomeni complessi, distinguere tra notizie vere e fake news ed allenarsi a leggere la realtà da differenti prospettive

imparare ad argomentare una tesi e a ragionare correttamente

conoscere i bias cognitivi e le trappole della nostra capacità di ragionare

sviluppare un metodo per affrontare criticamente la realtà e imparare a prendere decisioni migliori

mantenere una mente aperta, che favorisce la capacità di comunicare e di relazionarsi con gli altri.

A chi si rivolge?

Il Master si rivolge principalmente a docenti di ogni ordine e grado di scuola, educatori e professionisti del mondo dell’educazione. Il titolo minimo di accesso è il Diploma di laurea o titolo equivalente e/o equipollente.

Valutazione del Master

Il Master vale 1,25 punti per il concorso docenti, 1 punto in Graduatoria provinciale (GPS) e 1 punto per quanto riguarda la Mobilità.

Come si svolgeranno esami e discussione finale?

Il percorso prevede per ciascun modulo momenti di didattica erogativa (videolezioni asincrone e lezioni sincrone), momenti di didattica interattiva (interventi didattici da parte del docente o del tutor, spiegazioni aggiuntive, forum di approfondimenti, blog, wiki, e-tivity, test di verifica) e momenti autoapprendimento (studio individuale ed autonomo).

Il percorso prevede anche lo svolgimento di un Project work e di una tesi finale che verranno svolti con il costante supporto online del docente e del tutor. La discussione finale si svolgerà in presenza in una delle sedi comunicate durante il corso.

Il programma completo: i moduli divisi per CFU

Modulo SSD CFU Modulo 1 – Reti neurali, conoscenza e complessità: le neuroscienze e il pensiero critico nella didattica M-FIL/02 – LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA 6 Modulo 2 – L’arte del domandare: insegnare ad usare il pensiero critico per prendere decisioni consapevoli ed affrontare problemi complessi M-FIL/01 – FILOSOFIA TEORETICA 6 Modulo 3 – Insegnare a ragionare, ad argomentare e a persuadere M-FIL/06 – STORIA DELLA FILOSOFIA 6 Modulo 4 – I bias cognitivi nell’insegnamento, nella vita di tutti i giorni, negli eventi scientifici. Perché commettiamo errori? M-STO/05 – STORIA DELLE SCIENZE E DELLE TECNICHE 6 Modulo 5 – Orientarsi con il pensiero critico: esercizi di didattica orientativa a partire dalle discipline umanistiche L-FIL-LET/10 LETTERATURA ITALIANA 6 Modulo 6 – Fake news ed educazione finanziaria: come la statistica favorisce una lettura consapevole dei dati SECS-S/02 – STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA 3 Modulo 7 – Pensiero critico e politica: per un’analisi di alcuni fenomeni sociali, culturali e linguistici SPS/08 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI 3 Modulo 8 – Il lavoro sul pensiero critico e le grandi sfide della didattica oggi. Come l’insegnare a pensare impatta sugli aspetti centrali dell’insegnamento M-PED/01 PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE 6 Modulo 9 – Critical Thinking, pensiero computazionale e IA generativa nella didattica: per un approccio sistematico alla risoluzione dei problemi M-PED/04 – PEDAGOGIA SPERIMENTALE 3 Modulo 10 – Studenti e digitale: educazione ai social e problemi emotivi. Come confrontarsi con i media M-PED/03 – DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 3 Project Work 6 Tesi 6 TOTALE 60

Il Master di I livello

Su questi argomenti il Master di I livello Quando la realtà ci inganna. Insegnare ad usare il pensiero critico per orientarsi nel mondo e rispondere alle sue sfide in collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL. Le iscrizioni scadono il 29 febbraio 2024. L’inizio delle attività didattiche è previsto entro il mese di marzo 2024.

