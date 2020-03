Emirati arabi: centri operativi per seguire l’apprendimento a distanza

“Diventare un tutore online in 24 ore” è il corso lanciato dal ministro dell’istruzione degli Emirati arabi uniti per formare il personale della scuola in modo che possa gestire al meglio e con più efficacia le classi online via Internet.

Il progetto, riferisce l’Agenzia stampa degli Emirati, è stato possibile realizzarlo grazie alla collaborazione tra Università e Ministro i quali sono riusciti a qualificare con successo oltre 67.000 esperti che hanno seguito proprio questo corso di formazione sull’apprendimento a distanza.

Ma ha pure consentito alle scuole di utilizzare il proprio sistema di apprendimento a distanza e le sue piattaforme multiple e ha assegnato comitati e team di monitoraggio e follow-up per garantire l’avanzamento del processo di apprendimento a distanza in tutte le scuole.

Risorse informatiche

Ciò ha lo scopo di garantire una gestione regolare delle risorse informatiche e una comunicazione efficace tra studenti e insegnanti. Per garantire processi educativi efficienti, ha aperto due centri operativi che consentono di seguire il metodo di insegnamento in virtù dei moderni meccanismi di comunicazione tra cui computer, nonché le loro reti e multimedia come materiali audiovisivi, grafica, meccanismi di ricerca, librerie elettroniche e portali Internet attraverso comunità di apprendimento virtuali con l’obiettivo finale di utilizzare senza problemi tutte le tecnologie in grado di trasmettere le informazioni più utili agli studenti in modo rapido e semplice.

Integrati curriculum e strumenti didattici

Inoltre sono stati integrati tutti i curriculum educativi e strumenti tecnologici avanzati per fornire un ambiente di apprendimento interattivo per studenti, insegnanti e presidi dietro gli schermi dei computer. In questo ambiente, tutti i presidi, gli insegnanti, gli studenti e i genitori condividono le loro specifiche responsabilità e doveri che adempiono per confermare il completamento regolare e flessibile del processo di apprendimento quotidiano.