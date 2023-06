Equipe Formative Territoriali, pubblicato avviso: domande entro il 17 luglio – PDF

Come abbiamo anticipato, sono state rese note oggi, 26 giugno, con l’avviso n. 89398, le procedura selettive pubbliche per la costituzione delle équipe formative territoriali mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzate a individuare, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, un numero massimo di venti docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale – Unità di missione per il PNRR e di un numero massimo di cento docenti da porre in posizione di esonero dall’esercizio delle attività didattiche.

La scadenza per presentare domanda è fissata alle ore 12:00 del 17 luglio 2023.

CONSULTA IL BANDO

NUMERO DI POSTI E DOCENTI IN ESONERO

TITOLI VALUTABILI E COLLOQUIO

La funzione delle Eft

Nel primo biennio 2019/2020-2020/21 i docenti coinvolti erano 120 divisi per regione e non vi era un coordinatore regionale ma la funzione di coordinamento veniva svolta normalmente dal referente regionale PNSD o da un gruppo di lavoro appositamente costituito negli USR.

L’articolo 1 c.725 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 spiega il compito delle EFT: “Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.”

Successivamente la struttura delle EFT è stata modificata nel biennio 2021/22 e 2022/23 con la legge di stabilità approvata a fine dicembre del 2020 introducendo la figura del coordinatore regionale distaccato presso i vari Uffici Scolastici Regionali e i membri dell’EFT in semiesonero (200 docenti).

Il prossimo avviso di selezione prevede 20 docenti da distaccare presso gli USR e 100 docenti in esonero dalle attività didattiche.

Come si evince dall’Art. 23 – Equipe formative territoriali del Decreto legge 24.02.2023, n. 13: “…negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell’istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione per il PNRR“.

L’aspetto fondamentale è che le EFT verranno coordinate dall’Unità di missione per il PNRR e quindi lavoreranno sicuramente, anche, in sincronia con i gruppi di supporto PNRR presenti nei vari USR.