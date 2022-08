Erasmus Plus Academy Influencers: l’iniziativa formativa di comunicazione digitale per migliorare la gestione dei social

Erasmus Plus Academy Influencers: l’iniziativa formativa di comunicazione digitale per migliorare la...

Essere un social media manager non è un hobby, ma una professione sfidante entro un ambiente di lavoro competitivo. ERASMUS + ACADEMY INFLUENCERS contribuisce all’innovazione nell’istruzione e formazione professionale e ricorre all’e-learning tramite ambienti di apprendimento virtuali. Erasmus+ è il programma dell’UE a sostegno dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport in Europa. Il programma 2021-2027 pone un forte accento sulle transizioni digitali, sull’inclusione verde e sociale.

Il Progetto Erasmus plus ACADEMY INFLUENCERS finanziato dall’Unione Europea e sostenuto dall’Agenzia Erasmus plus dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE – Roma), è un’iniziativa no profit: non prevede alcuna quota di partecipazione e promuove anche la comunicazione sportiva.

Il ciclo formativo favorisce un apprendimento significativo in ambito della comunicazione digitale, permettendo ai giovani discenti di acquisire maggiore capacità nella gestione dei social garantendo la possibilità di star dietro al flusso continuo del cambiamento dei social.

Al progetto è associato un portale web frequentato da social media managers, influencers, storytellers, corporate communication managers, giornalisti, psicologi del lavoro, web creator, ecc. Hanno aderito al progetto numerosi specialisti e mentori della comunicazione digitale.