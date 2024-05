Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Scuola oltre i confini” tenuta da Maria Sofia Di Carluccio dal titolo: “Erasmus Plus, ecco cosa fare dopo la maturità“.

Quante volte sarà capitato di pensare: Non vedo l’ora di terminare le superiori e poi finalmente LIBERI! Chissà quanti sogni e aspirazioni, uno tra tutti VIAGGIARE e anche perché no lavorare all’estero! Se uno tra questi è il vostro caso, il podcast che state per ascoltare è proprio ciò che fa per voi. Dopo aver completato gli esami di stato, molti giovani si trovano ad affrontare una serie di scelte importanti riguardo al loro futuro accademico e professionale. In questo episodio, esploreremo come Erasmus possa essere una straordinaria opportunità per coloro che cercano di arricchire la propria esperienza educativa e personale.