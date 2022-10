Errori algoritmo Gps, c’è l’apertura del MI a correggere tutto ciò che non ha funzionato [DIRETTA ore 14,30]

Torniamo a parlare degli errori dell’algoritmo delle supplenze da GaE e GPS che hanno determinato un elevatissimo numero di rettifiche sulle nomine per supplenze al 31 agosto e al 30 giugno 2023. Si parlerà anche di alcune criticità del software per le nomine da graduatorie di Istituto. Il tutto verrà trattato nella Diretta de La Tecnica della Scuola che andrà in onda, attraverso i propri canali social Facebook e Youtube, venerdì 14 ottobre 2022, alle ore 14,30. La diretta sarà condotta da Daniele Di Frangia, parteciperanno l’ esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo e l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara, sarà presente la sindacalista FLC CGIL responsabile per il reclutamento prof.ssa Manuela Pascarella.

Ultimo incontro al Ministero dell’Istruzione

Si è svolto nel pomeriggio del 13 ottobre 2022 il secondo incontro tra Ministero e sindacati sulla questione Gps e algoritmo reclutamento. Dopo il primo incontro della settimana scorsa, si è ribadita l’apertura a correggere gli errori del sistema informatizzato che diversi problemi ha causato ad alcuni docenti. Nell’incontro si è data piena disponibilità ad intervenire sull’algoritmo per attuare le dovute modifiche.

Le modifiche però, come già ribadito la scorsa settimana, verranno prese in considerazione solo per il prossimo anno scolastico. Con buona pace di chi sperava che potesse esserci uno spiraglio per quest’anno. Essendo già a metà ottobre, non ci sono i tempi per rimettere mano alle procedure e al momento non viene presa in considerazione nessuna alternativa, come ad esempio potevano essere le Mad.

Il problema del software

Il software in dotazione alle scuole con cui si effettuano le nomine dei docenti supplenti da graduatoria di Istituto funzionava male nel caso in cui un docente convocato per una supplenza non rispondeva alla convocazione. Nel caso suddetto accadeva che il docente che non rispondeva alla convocazione fosse escluso da nuove convocazioni di quella scuola ma anche di tutte le altre scuole in cui era inserito in graduatoria. Tutto questo è stato segnalato al Ministero dell’Istruzione dalla FLC CGIL in modo che si potesse intervenire per porre rimedio al malfunzionamento.

Applicativo aggiornato con urgenza

Il gestore del software utile ad effettuare telematicamente le nomine dei docenti presenti nelle graduatorie di Istituto, in data 4 ottobre, ha inviato un avviso agli uffici scolastici territoriali per comunicare l’aggiornamento del software, l’eliminazione del problema e il suo corretto funzionamento.

