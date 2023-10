Errori di comunicazione, quando una virgola può cambiare il senso. A Didacta Sicilia Nocera e Pellegrino

A Fiera Didacta, edizione siciliana, la Tecnica della Scuola è stata presente nei giorni 12, 13 e 14 ottobre con una serie di interviste e molto altro. Il direttore della Tecnica della Scuola, Alessandro Giuliani, ha intervistato due docenti, Rossella Nocera e Ivona Pellegrino, del liceo Pascarino di Marsala (TR). Le due insegnanti hanno condotto un webinar sull’importanza della comunicazione e soprattutto sugli equivoci che possono avvenire, sia a livello parlato che scritto.

La docente Nocera ha dichiarato: “Abbiamo cercato di coinvolgere i docenti in questo progetto, sottolineando quanto la possibilità del malinteso sia tanto probabile. La comunicazione è un processo circolare, si svolge tra le persone e proprio tra le persone prende senso. Ed è questo senso, più o meno compreso, che in realtà crea quell’equivoco che è sempre dietro l’angolo. Ad esempio abbiamo portato il gioco del telefono senza fili che si può proporre come laboratorio in classe, per far capire quanto un difetto di attenzione possa portare a non comprendere l’altro”.

La prof Pellegrino ha aggiunto: “Spesso gli errori di comunicazione si riflettono anche nella scrittura. Ad esempio, un uso scorretto della punteggiatura oggi può esprimere visioni e opinioni diverse rispetto a quelle che si volevano formulare. La comunicazione scritta in chat o sui social è veicolo di errori comunicativi ad esempio. L’uso errato delle virgole o dei segni di interpunzione può generare dei malintesi che possono intaccare anche le relazioni”.

Al video l’intervista integrale.

La Tecnica della Scuola a Didacta Sicilia 2023

La Tecnica della Scuola, dopo il successo della prima edizione di Didacta Sicilia e la partecipazione, per il primo anno, a Didacta Italia, a Firenze, è stata ovviamente presente in fiera in qualità di ente di formazione e testata giornalistica, con una copertura totale di tutti gli eventi previsti.

Nel nostro stand, oltre al desk dedicato ai docenti per orientarli verso il corso di formazione più adatto per loro, c’è stato uno spazio in cui si sono tenute interviste, dirette, talk, approfondimenti e momenti di riflessione sui temi relativi alla didattica e alla pedagogia. Scopri tutti i nostri eventi sul nostro sito e sui nostri canali Facebook e Instagram.