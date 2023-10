Esame da rifare a Spadafora (ME), “isolata” la studentessa che aveva denunciato la fuga di notizie sulle prove

Secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud in queste ore gli orali dell’esame di stato del liceo “Galilei” di Spadafora (ME) sarebbero in programma per il prossimo 6 novembre.

Ovviamente la commissione d’esame sarà completamente diversa rispetto a quella del luglio scorso.

Intanto continuano ad emergere dati e informazioni sulla vicenda.

Decisamente sgradevole il clima che si sta creando nel territorio, dove non pochi commentano in modo negativo, anche se non esplicitamente, la decisione della famiglia dell’alunna di presentare un esposto su quanto accaduto.

C’è persino chi si spinge oltre e parla di “ingratitudine” da parte della studentessa.

Studentessa che – a quanto si dice – sarebbe stata emarginata dai compagni classe. Sui social in molti tendono a sminuire la gravità della situazione affermando che da sempre accade che i commissari interni degli esami di Stato cerchino in qualche modo di aiutare i propri studenti anticipando gli argomenti della prova orale.

C’è chi fa osservare che anche all’Università può capitare che ci si presenti con un proprio argomento da cui potrebbe prendere avvio l’esame stesso.

Pochi rilevano che rivelare in anticipo il contenuto della prova orale potrebbe persino configurare una ipotesi di reato.

Insomma, per molti commentatori della rete, ci si troverebbe di fronte ad una “marachella” o poco più.

Colpisce il fatto che molti, in occasione di atti di aggressione nei confronti degli insegnanti, sono prontissimi a evidenziare che i docenti sono “pubblici ufficiali” ma poi sembrano quasi dimenticarsi che la qualifica di pubblici ufficiale la si riveste sempre, nel bene e nel male.

Nelle prossime settimane, sapremo se l’autorità giudiziaria decida di “vederci chiaro” o se ritenga che i comportamenti messi in atto dai docenti riguardino solamente la sfera amministrativa.