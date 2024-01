Esame di maturità 2024, le reazioni semi-divertenti degli studenti sulle materie della seconda prova – VIDEO

Nella giornata di lunedì 29 gennaio, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato le discipline della seconda prova degli esami di Stato 2024.

Ma come hanno reagito gli studenti? Su Tik Tok diversi video hanno mostrato le gioie e le lacrime di studentesse e studenti mentre aspettavano l’annuncio delle materie della seconda prova.

La reazione della scoperta del greco al liceo classico. Video di frncsc.dntrs.

La reazione della lingue e cultura 3 al liceo linguistico. Video di miriam_marrocco.

Il sondaggio Skuola.net sul parere degli studenti

Da un sondaggio condotto da Skuola.net, gli studenti si sono mostrati contenti (ma non troppo) per la scelta delle discipline oggetto della seconda prova scritta, un po’ meno per la distribuzione dei commissari. La risposta degli studenti di quinto superiore all’uscita dell’elenco delle materie della Maturità 2024, raccolta da Skuola.net immediatamente dopo l’annuncio attraverso la testimonianza di 200 di loro, ha un doppio volto. Oltre la metà (56%), infatti, plaude alla decisione del Ministero dell’Istruzione e del Merito di mantenersi in linea con il recente passato e di non proporre la doppia materia per la prova caratterizzante i vari indirizzi di studio. Opzione, quest’ultima, teoricamente prevista dalla normativa di riferimento. Di contro, però, quasi la stessa percentuale (51%) non ha accolto di buon grado il fatto che, in molte scuole, sarà un professore esterno a correggere il compito.