Esami di riparazione: al posto del mitico Bignami arrivano TikTok e YouTube

Esami di riparazione alla scuola secondaria di secondo grado fra poco meno di un mese e dunque per gli studenti che devono recuperare il debito si è aperta pure la stagione della ripresa dello studio, tendo però sempre pronti, oltre ai libri, gli attrezzi per il mare.

E siccome il mare, con la lascivia dell’ozio, è sempre più rilevante rispetto alla fatica dello studio, i ragazzi rimandati a settembre cercano di sbarcare le ore da dedicare ai libri con strumenti più efficaci possibil, più immediati, rapidi e che in qualche modo riescano pure a sostituire, con esito uguale, le tristezze delle letture.

E se un tempo veniva incontro il mitico Bignami oggi il suo posto lo hanno preso i social con la ricerca di aiuti online, alternativi e soprattutto rapidi, per sciogliere i dubbi rimasti. E infatti al primo posto nella consultazione per sciogliere dubbi e colmare lacune ecco l’oracolo internet, dove si trovano riassunti, appunti condivisi e lezioni sui punti più ostici da superare.

Secondo un sondaggio di ScuolaZoo, studiano su youtube il 20% degli studenti, il 6% in chat o sui forum e il 4% ascolta i podcast, attesta il nuovo sondaggio ScuolaZoo.

Se gli influencer dello studio più rinomati sonoElia Bombardelli(YouTuber che spiega la matematica e ha circa mezzo milione di follower), Nova Lectio (storia in chiave geopolitica, di Simone Guida), Nocciolinedi ScuolaZoo (riassunti dispensati a circa 300.000 iscritti) eDaniele Coluzzi (professore di lettere e scrittore, rinomati i suoi video sull’Iliade, l’Odissea, i Miti Greci e la parafrasi), non mancano le piattaforme che offrono ripetizioni online per il recupero dei debiti a prezzi scontati.