Esami di Stato 2021, Bianchi ai maturandi: “Non sarete quelli del Covid”

Mercoledì 16 giugno, iniziano ufficialmente gli esami di maturità 2021. Circa mezzo milione di studentesse e studenti che affrontano l’ultimo ostacolo di un lungo percorso di studi. A mandare un messaggio ai ragazzi, attraverso il programma Uno Mattina su Rai 1, il ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi:

«Un saluto ai ragazzi: questo è un momento importante per la vostra vita, è un passaggio da fare con attenzione: non è un esamino, è un esame di Stato, Stato che riconosce il passaggio da una parte all’altra della vostra vita. Non c’è una prova unica. I ragazzi discuteranno, parleranno con la commissione e discuteranno la loro tesi. Cosa succederà in futuro lo vedremo senza pregiudizi. Non verrete bollati come quelli del Covid».

IL VIDEOMESSAGGIO DEL MINISTRO BIANCHI SU TWITTER

#NottePrimaDegliEsami, il mio messaggio per le maturande e i maturandi. pic.twitter.com/v9U3n2VBzb — Patrizio Bianchi (@ProfPBianchi) June 15, 2021