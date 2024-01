Esami di Stato 2024, partecipazione per merito degli studenti della penultima classe

La nota ministeriale n 33701 del 12 ottobre 2023 nel dettare disposizione in merito alla procedura e ai termini relativi alla partecipazione agli esami di stato conclusivi del secondo ciclo d’istruzione consente agli studenti della penultima classe di presentare la domanda per sostenere gli esami di stato.

Tempi

La domanda per sostenere gli esami di stato possono presentarla le studentesse e gli studenti del penultimo anno entro il 31 gennaio del 2024.

Condizioni per presentare la domanda

Sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti:

• Che hanno riportato nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento;

• Che hanno seguito un regolare corso di studi d’istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Chi non può presentare la domanda

La presentazione della domanda direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, non è consentita alle studentesse e agli studenti iscritti e frequentanti i corsi quadriennali e i percorsi d’istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.

Tassa da versare

Le studentesse e gli studenti all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, dovranno versare una tassa per esami secondo le richieste delle singole istituzioni scolastiche