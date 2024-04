Esplode la moka, muore ex docente 66enne. L’istituto dove lavorava: “Grandi doti umane e attaccamento alla scuola”

Una immane tragedia. Un’ex maestra di 66 anni del palermitano è morta qualche giorno fa dopo l’esplosione di una moka per la preparazione del caffè. La donna stava preparando il caffè a casa quando è esplosa la moka che l’ha colpita provocandole lesioni e ustioni che sono risultate fatali. È morta così dopo 24 ore di agonia. Lo riporta Fanpage.it.

L’esplosione della caffettiera ha causato nella cucina una fiammata che l’ha investita in pieno. A trovarla privi di sensi, accasciata sul pavimento, è stato il marito che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Il cordoglio

L’istituto di Partinico in cui la donna aveva lavorato per anni, l’ha voluta ricordare con un post sui social: “Con tristezza e profondo dispiacere, la comunità scolastica si unisce al dolore dei familiari per la tragica scomparsa della nostra cara insegnante. Il dirigente scolastico, i colleghi, il personale e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, ne hanno potuto apprezzare le grandi doti umane, l’immane lealtà, la generosità, la sincerità e il forte attaccamento alla scuola. Grazie di cuore, riposa in pace”, si legge.

“È con profondo dolore e sincero cordoglio che il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e il Presidente del Consiglio si uniscono al lutto per la scomparsa improvvisa della loro cara moglie e madre. In questi momenti di indescrivibile tristezza, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze al marito, ai familiari, agli amici e a tutti coloro che le volevano bene, assicurando il nostro supporto e vicinanza”, si legge sul profilo ufficiale del Comune della sua cittadina.