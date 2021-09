Esplorare il mondo con la matematica, il webinar

Come fare didattica della matematica in maniera innovativa? Rendendo la disciplina aderente al reale. (VAI AL CORSO)

Un approccio particolarmente efficace allo studio della matematica, infatti, è quello che consente ai ragazzi di non percepirla più come una materia astratta, ma come la chiave per comprendere gli eventi del mondo e della società, le loro ragioni profonde. Insomma, la matematica ha molte connessioni insospettabili con la realtà che ci circonda e per gli alunni la scoperta di queste connessioni è fonte di divertimento, meraviglia, stupore, infine motivazione allo studio.

Un approccio didattico che offra una visione viva e attraente della matematica è dunque possibile e fortemente consigliato, in quanto sviluppa in classe la consapevolezza di questo forte legame fra matematica e vita reale, che purtroppo spesso manca ai nostri studenti.

Modificare l’approccio didattico alla matematica curriculare con percorsi più coinvolgenti significa tener conto del ruolo importante che le emozioni e la motivazione giocano nell’apprendimento. La competenza nell’utilizzo della matematica appresa a scuola è indispensabile per il trattamento quantitativo dell’informazione nella scienza, nella tecnologia, nella ricerca, nelle attività socioeconomiche e nel lavoro.

Il corso

Il corso vuole restituire concretezza alla matematica. Bisogna, riconoscere che la matematica è insegnata frequentemente in modo astratto e sganciato dal contesto che l’ha generata, ignorando il dato di fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, è nato prima il problema e successivamente è intervenuta la matematica per risolverlo e non viceversa.