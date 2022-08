Espressione delle preferenze per supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche / su spezzone

Espressione delle preferenze per supplenze annuali / fino al termine delle attività...

Con l’apertura delle funzioni “Informatizzazione Nomine Supplenze” gli aspiranti supplenti possono compilare l’istanza per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche e per quelle finalizzate alla nomina in ruolo

Le funzioni saranno disponibili fino alle ore 14:00 del 16 agosto.

L’aspirante che compila l’istanza on-line ha la possibilità di esprimere le preferenze all’interno delle specifiche sezioni:

Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo attiva solo per gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188;

Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche attiva per tutti gli aspiranti presenti nelle GAE ai fini delle supplenze e nelle GPS.

Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche / su spezzone

Tutti gli aspiranti possono partecipare per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e su spezzone, indicando le preferenze.

L’aspirante ha la possibilità di selezionare l’INSEGNAMENTO e la SEDE (scuola/comune/distretto), nell’ordine di maggiore interesse.

Può ordinare le righe delle preferenze, che includono insegnamento e sede, utilizzando le frecce presenti nell’ultima colonna.

L’aspirante presente su più graduatorie può scegliere l’insegnamento di interesse e indicare le preferenze territoriali di proprio gradimento (puntuali o sintetiche), specificandone l’ordine.

Nel caso l’aspirante fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere priorità rispetto ad uno di essi, deve indicare prioritariamente tutte le preferenze di interesse (per scuola/sintetiche) per l’insegnamento maggiormente desiderato, e poi procedere con le preferenze per gli altri insegnamenti.

Nel caso l’aspirante fosse incluso su più insegnamenti e volesse esprimere maggiore gradimento per una sede, può indicare prioritariamente la sede di interesse, per tutti gli insegnamenti (compatibili con la sede indicata) su cui è incluso.

L’aspirante può esprimere sia preferenze puntuali (singole scuole) sia sintetiche (comuni, distretti).

VIDEO TUTORIAL

Il passo successivo è la possibilità di può indicare anche le tipologie di posto e l’ordine con cui vanno analizzate (solo in alcuni casi, e in relazione ai titoli posseduti).

Il docente può indicare anche l’ordine di gradimento tra le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e su spezzone (orario, stesso insegnamento, insegnamento diverso).

Nel caso di spezzone e completamento, il docente deve indicare anche il tipo di completamento territoriale che preferisce: su scuola, distretto, comune, provincia. In relazione al completamento territoriale scelto, la procedura automatica di assegnazione provvederà a cercare tra le altre preferenze espresse il completamento che potrebbe essere assegnato

Anche le scuole di tipo ospedaliera, carceraria, serale, adulti vengono analizzate seguendo l’ordine alfanumerico crescente dei codici meccanografici

Ogni preferenza non espressa rappresenta una esplicita rinuncia ad essere nominato sul posto eventualmente disponibile.

SCARICA IL FOCUS DEL MI SULLA SCELTA DELLE PREFERENZE

DIRETTA mercoledì 3 agosto, ore 15:30