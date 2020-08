Essere adolescenti oggi

Sono i tentativi di emulazione e di omologazione, il copiare come fanno gli altri che stanno distruggendo i nostri adolescenti, ignari della pericolosità, portandoli in un vicolo senza vie di uscita. Siamo in una fase di drammatica emergenza educativa che va a colpire proprio le fasce più deboli e indifese della società, ossia i giovanissimi che, di fronte a gesti estremi manifestano, a volte indifferenza e disprezzo del pericolo incombente. Occorre, dunque, che gli insegnanti ne parlino con gli alunni in classe ed anche i genitori in famiglia facendo loro capire che questi comportamenti sono ben lontano dalla formazione dell’adolescente.

Ma su questo tema si confrontino anche le altre agenzie educative, le aggregazioni e le associazioni sportive purchè se ne discuti e se ne parli ampiamente.

Prevenire è meglio che curare e fare in modo che la prevenzione parta dalla scuola e dalla famiglia è fondamentale soprattutto per evitare il formarsi di una spirale di stupida omologazione ed emulazioni che porti ad evitare pericolose e tragiche conseguenze.

Ė urgente che tutte le agenzie educative si coalizzino per aiutare gli adolescenti a diventare non trappole da ingannare ma soggetti responsabili dei rischi e delle difficoltà reali.

Mario Bocola