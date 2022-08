Estero, pubblicate le graduatorie definitive dei bandi 2022 (dirigenti scolastici, docenti e assistenti amministrativi)

Il MAECI ha pubblicato le graduatorie definitive del personale docente e ATA da destinare a prestare servizio all’estero distinte per codici funzione e aree linguistiche, formate in base al punteggio dei titoli posseduti e del colloquio sostenuto.

I candidati non riportati nell’elenco non sono risultati idonei per mancato raggiungimento del punteggio minimo al colloquio.

Avverso il provvedimento è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, che è avvenuta il 9 agosto.

Nella stessa giornata, il MAECI ha anche pubblicato le graduatorie definitive, distinte per aree linguistiche, formulate sulla base del punteggio dei titoli e del colloquio, relative alla selezione dei dirigenti scolastici da destinare all’estero. Le graduatorie hanno validità di sei anni e, in ogni caso, fino all’approvazione delle graduatorie successive.

Anche in questo caso, avverso il provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.