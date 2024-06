Estorsione contro un disabile: 16enne accusato di minacce e truffe per 500 euro

Estorsione contro un disabile: 16enne accusato di minacce e truffe per 500...

I carabinieri di Pontecorvo hanno accusato un sedicenne di Roma di estorsione aggravata per aver estorto 500 euro a un compagno disabile di scuola.

Il ragazzo, che era stato posto in una casa famiglia a Pontecorvo per un precedente reato, avrebbe approfittato delle condizioni del compagno per vendergli un telefono cellulare e delle cuffiette difettose, chiedendo comunque 500 euro più altri soldi.

I genitori del ragazzo disabile hanno scoperto le minacce e hanno informato i carabinieri, che hanno condotto indagini e scoperto la vera identità del colpevole. La Procura dei Minori ha disposto il trasferimento del 16enne in una comunità di recupero.