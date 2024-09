Evasione Beccaria, Ilaria Salis: “Le carceri minorili non dovrebbero esistere, vanno messi in campo percorsi educativi”

L’ex maestra ed oggi europarlamentare Ilaria Salis non usa mezzi termini: le carceri minorili vanno abolite. Lo ha detto dopo i fatti degli ultimi giorni al carcere minorile Beccaria di Milano. Qui, dopo una forte rivolta, tre detenuti sono evasi.

La rieducazione basta?

“Le carceri per minori non dovrebbero proprio esistere. Il Decreto Caivano ha ampliato la possibilità di ricorrere alle misure cautelari in carcere per i minorenni. Vanno messi in campo percorsi educativi, ampliare le strutture socio assistenziali”, ha detto, come riporta La7.

Decreto Caivano, le misure

La legge di conversione del decreto-legge n. 123/2023 (cd. Decreto Caivano), recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso novembre.

Il capo III contiene disposizioni in materia di offerta educativa.

In particolare, l’articolo 10 riguarda interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, la cosiddetta «Agenda Sud», l’articolo 10 bis concerne l’abolizione del limite numerico minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, l’articolo 11 il potenziamento del Piano asili nido fascia di età 0-2 anni e l’articolo 12 disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo scolastico.