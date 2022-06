Ex Ministra Azzolina, lascia il M5S per seguire Di Maio in Italia per il futuro

Ex Ministra Azzolina, lascia il M5S per seguire Di Maio in Italia...

Anche Lucia Azzolina, ex Ministra dell’Istruzione per un anno dall’inizio del 2020 all’inizio del 2021, lascia il M5S per approdare, insieme al Ministro degli esteri Di Maio, in Italia per il futuro.

Notizia già inserita su Wikipedia

Nel portale di Wikipedia appare la notizia di Lucia Azzolina fuoriuscita dal Movimento 5 Stelle. Nell’enciclopedia online è scritto: << Il 24 giugno 2022 lascia il Movimento 5 Stelle per aderire a Italia per il futuro fondato da Luigi Di Maio >>.

Periodo a viale Trastevere

La giovanissima Lucia Azzolina diventa Ministro dell’Istruzione dopo le dimissioni di Lorenzo Fioramonti, sarà un anno molto complicato, dal 10 gennaio 2020 al 13 febbraio 2021.

L’anno da ministra dell’Azzolina è l’anno del Covid-19, del lockdown e della didattica a distanza.

Lucia Azzolina non riuscirà ad avere un confronto sereno con i sindacati e le relazioni sindacali saranno tese e al limite della rottura. Nell’anno di ministero Azzolina il rapporto con i sindacati è realmente complicato e questo ha creato sicuramente delle difficoltà politiche nella gestione della didattica a distanza e della pandemia in riferimento alla sicurezza all’interno delle scuole.