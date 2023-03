Ex studenti ritrovano l’anziano prof, Valditara: “Sarei onorato di incontrarli, ci attiveremo per essere utili al docente”

Qualche giorno fa abbiamo raccontato la storia di Umberto Gastaldi, 82 anni, ex professore di filosofia che è stato raggiunto all’ospedale dove è ricoverato dai suoi ex alunni, che non lo hanno mai dimenticato e che anzi lo ricordano con affetto, i quali oggi stanno facendo una vera e propria gara di solidarietà per aiutarlo ed assisterlo.

La storia, toccante, è arrivata anche alle orecchie del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che si è interessato alla questione, come riporta un comunicato stampa di oggi, 6 marzo. “Nei giorni scorsi ho seguito la storia del professor Umberto Gastaldi, il docente di Filosofia in pensione rintracciato e raggiunto in ospedale a Vicenza dai suoi ex alunni del Liceo scientifico ‘Gobetti’ di Torino, che si sono organizzati per accudirlo e assisterlo a turno”, ha dichiarato il ministro.

“Una vicenda che racconta perfettamente gli straordinari rapporti umani che la scuola può generare e spiega perché gli anni passati sui banchi siano tanto importanti nella vita di ognuno di noi”, ha aggiunto.

La promessa di Valditara

Il capo del dicastero di Viale Trastevere, sensibile alla storia, ha promesso di attivarsi per aiutare in prima persona l’ex docente: “Al Ministero dell’Istruzione e del Merito ci attiveremo per capire in quale modo possiamo essere utili al professor Gastaldi. Sarei davvero onorato di poter incontrare i suoi ex studenti e ringraziarli personalmente per questo straordinario esempio di solidarietà e amore per la scuola”, ha concluso.

“Non lo lasceremo più solo”

La classe, una volta rintracciato il professore, ha deciso di non lasciarlo più: “Facciamo i turni per andare a trovarlo, ci riuniamo quasi tutti i giorni in videochiamata per risolvere i problemi pratici. Siamo adulti adesso: uniti siamo una forza stupefacente. E questo lo conforta”.

Il loro sogno è trasferire il professore all’Istituto Salesiano San Filippo Neri di Lanzo, poco distante da Torino, da Vicenza, città dove si è trasferito dopo la pensione nel 2008. “Era lo stabile dove il prof ha frequentato il ginnasio. Oggi è diventata una Rsa. I soldi e tutto il resto sono l’ultimo dei problemi. Adesso che lo abbiamo ritrovato, non lo lasceremo più”. Nel frattempo, grazie alla visibilità acquisita da Nicoletta, sono sempre più gli ex allievi del prof che hanno il piacere e la voglia di mettersi in contatto con lui.

Nel frattempo Nicoletta, sua ex alunna, ha condiviso su Facebook un pensiero di questi giorni del professore, inondato d’affetto.