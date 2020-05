Facilitare la didattica a distanza: scopri il corso della Tecnica della Scuola [VIDEO]

“Facilitare la didattica a distanza” è un corso che intende approfondire strumenti e saperi di area comportamentale ed emotiva, fondamentali in questo periodo di emergenza sanitaria. Il corso è composto da tre aree distinte e complementari.

La prima. Le nostre persone (il sé), i ragazzi, i colleghi, siamo tutti messi sotto pressione a livello delle emozioni, non possiamo non provare il sentimento della paura. Ancora di più quindi, è importantissimo conoscerne il funzionamento, per provare a tracciarne stili per una gestione efficace.

La seconda. Il corso mette in evidenza le tecniche a distanza, da agire sui portali multimediali, come integrazione tra le scienze socio-comunicative e i dispositivi elettronici. Ecco la prima galleria socio-pedagogica.

La terza. L’avvio di una ricognizione sulla crescita personale dell’insegnante, in cui sono incluse tre proposte pratiche, alcune riflessioni concettuali e scientifiche, due strumenti operativi finali. Per passare dalle paure alla crescita di sé.

Si tratta di un corso pratico, con cenni metodologico-teorici, di supporto operativo all’azione complessa e nuova dell’insegnante in questo periodo imprevisto, critico e al tempo stesso ricco di opportunità.

Saranno svolti 4 incontri webinar di 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore

> Lunedì 4 maggio 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Mercoledì 6 maggio 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Venerdì 8 maggio 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00

> Venerdì 15 maggio 2020 – Dalle 17.00 alle 19.00