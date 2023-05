Facoltà di Architettura, definite le modalità e i contenuti delle prove di ammissione: test entro il 29 settembre

Il Ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini ha firmato il decreto prot. n. 451 contenente le indicazioni per lo svolgimento delle prove di selezione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di architetto per il prossimo anno accademico, il 2023/2024.

Le prove di ammissione saranno gestite e si svolgeranno nei singoli atenei.

La prova dovrà prevedere la soluzione di 50 quesiti con 5 opzioni di risposta e di cui una sola corretta. Il tempo massimo a disposizione dei candidati è di 100 minuti. Le domande riguarderanno argomenti di cultura generale e ragionamento logico, storia (inclusa storia dell’arte), disegno e rappresentazione, fisica e matematica. A ciascun argomento saranno dedicati 10 quesiti (per un totale, appunto, di 50 domande).

Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto. Zero punti sono previsti per le risposte omesse e meno 0,25 punti saranno assegnati per ogni risposta errata.

La data della prova di ammissione, le modalità per potersi candidare e quelle per lo svolgimento delle prove, il numero dei posti disponibili saranno indicati nei bandi che verranno predisposti dai singoli atenei.

Le prove di ammissione dovranno essere organizzate dagli atenei non oltre la data del 29 settembre 2023.