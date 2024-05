“Fai schifo”, “sei antipatico”, “fa bene a menarti”: insulti e violenze su minori, due maestre d’asilo rischiano il carcere

A Latina è attesa la sentenza riguardante i maltrattamenti subiti dai bambini di una scuola materna, dove i piccoli sono stati vittime di sculacciate, schiaffi, pizzicotti, tirate d’orecchie e capelli, urla, minacce e insulti. Lo riporta La Repubblica.

Tutto è emerso dalle telecamere nascoste

Il pubblico ministero ha chiesto due anni per una 66enne, e tre mesi di reclusione per una 43enne: la prima è accusata di maltrattamenti su minori, mentre la seconda di abuso dei mezzi di correzione.

L’indagine è partita nel 2018, quando i carabinieri del Nas hanno installato telecamere nascoste nell’asilo dopo le prime denunce, documentando così le violenze.

Le frasi terribili

Nei video, una delle insegnanti insulta i bambini con frasi come: “Fate schifo”, “Brutto scimmiotto peloso”, “Sei brutto, sei proprio antipatico”, “Ti prendo per i capelli… adesso basta con questa risatina da imbecille”. Ancora: “Schifo veramente… fai schifo, tu fai schifo… che sei deficiente sei”, “Brutto, peloso puzzolente, puzzi pure”, “Ti strappo i capelli, uno a uno te li strappo”, “Te do un cazzotto, ti stendo”.

L’altra maestra è accusata di aver punto un bambino con una matita temperata e di aver colpito un altro con una cartellina, incoraggiando inoltre “atti di violenza fra compagni”. Avrebbe detto ai bambini: “Così poi fa bene che ti mena, vattene va. Visto quando non ti fai i fatti tuoi che succede?”, “Adesso chiamo … che ti mena”. Il processo sta per concludersi, con le famiglie dei bambini che si sono costituite parte civile.