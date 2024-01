Fake news e luoghi comuni, stiamo insegnando agli studenti a pensare in modo critico? – DIRETTA ore 16,00

Oggi la didattica deve sicuramente affrontare numerosissime questioni, come ad esempio le fake news e l’intelligenza artificiale, a cui i docenti non devono farsi trovare impreparati. Come l’insegnare a pensare impatta sugli aspetti centrali dell’insegnamento? Quali sono le sfide della didattica di oggi e di domani? Quali sfide devono affrontare i docenti?

Ne parliamo in diretta l’11 gennaio alle ore 16,00 sul canale YouTube e sul canale Facebook della Tecnica della Scuola, con Giovanni Morello, docente e formatore.

Il Master di I livello

Su questi argomenti il Master di I livello Quando la realtà ci inganna. Insegnare ad usare il pensiero critico per orientarsi nel mondo e rispondere alle sue sfide in collaborazione con l’Università Telematica degli Studi IUL. Le iscrizioni scadono il 29 febbraio 2024. L’inizio delle attività didattiche è previsto entro il mese di marzo 2024.