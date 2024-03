Fake news, Giorgi (Indire): la scuola dà metodo per riconoscerle, sì a studio delle fonti in classe

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, Pamela Giorgi, prima ricercatrice Indire, ha parlato dell’archivio Indire sulla storia della scuola e dell’importanza di contestualizzare le fonti di informazione.

Ecco le sue parole sull’archivio di Indire: “Il patrimonio di Indire copre tantissimi anni della storia italiana, quasi 100 anni di storia della scuola italiana, a partire dagli anni venti anche se con uno sguardo, comunque, retroattivo, partendo dal Risorgimento. Non possiamo parlare di archivio ma di collezione, con una biblioteca. Tra i materiali ci sono anche i diari degli insegnanti. Abbiamo puntato sul tema dell’accessibilità grazie al web, per far conoscere questo patrimonio alla scuola stessa con un database”.

Ed ecco alcune battute sulle fake news: “Il tema delle fake news ci sta molto a cuore. A scuola si può fare un lavoro basato sull’uso delle fonti. Bisogna contestualizzare le fonti e collocarle bene. La scuola indica un metodo, tutti i ragazzi accedono continuamente a fonti, disponibili a tutti sul web. A scuola si impara una metodologia. L’intelligenza artificiale è un’opportunità”, ha detto.

Il seminario

Nell’ambito del progetto di didattica della storia e media education ‘Sentieri e linguaggi’ nelle terre alte dell’Appennino toscano: gli studenti dell’Ioc di San Marcello Pistoiese e la loro docente, Gianna Tordazzi, hanno sviluppato un gioco dell’oca del pellegrino. Giocare assieme per approfondire la conoscenza dei luoghi e della loro storia, in una sinergia stretta tra scuola e territorio.

