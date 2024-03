Bambini fino a 6 anni, Rosa (Indire) spiega perché fare apprendimento condiviso in quella fascia d’età

Didacta Italia 2024 ha avuto il via. Dal 20 al 22 marzo, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, apre le sue porte a Fortezza Da Basso, Firenze.

Per l’occasione, ai microfoni della Tecnica della Scuola, Alessia Rosa, prima ricercatrice Indire, ha parlato di come influisce l’apprendimento socio relazionale nei livelli scolastici successivi per la fascia 0-6 anni. Ecco le sue parole:

“Il decreto del 2017 chiede, nel rispetto delle peculiarità che erano dello 0-3 e del 3-6, di trovare spazi nuovi e realmente fattivi di continuità. Diventa un elemento importante anche per quello sviluppo di competenze socio-relazionali che la letteratura ci dice se vengono acquisite entro il quinto anno di vita hanno la possibilità di sostenere le competenze dei ragazzi fino alla scuola secondaria. È quindi importante svilupparle in età precoce. Il sistema integrato 0-6 è di fatto la prima polis che i bambini vivono, è il primo contesto sociale dopo i caregiven primari che sono la famiglia, e all’interno di questo contesto che insegnanti ed educatrici hanno l’opportunità di organizzare lo spazio affinchè le attività di progettazione per lo sviluppo di competenze socio-relazionali trovi effettiva condivisione nel quotidiano. Quest’ultimo diventa attività di lavoro insieme ma anche l’opportunità di stare da soli, uno dei diritti dei bambini è il diritto all’ozio oltre che il diritto a stare insieme e quindi in questo alternarsi fra gruppo e singolo è possibile costruire percorsi che sostengono le competenze socio-relazionali e anche il pensiero critico e creativo, altro elemento che ha importanti ripercussioni nei livelli scolastici successivi”.

