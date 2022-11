Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico, entra in vigore il 9 novembre per le gare di appalto

Fascicolo Virtuale dell’Operatore economico, entra in vigore il 9 novembre per le...

Entra in vigore oggi, 9 novembre, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe), lo strumento che consente alle stazioni appaltanti (quindi anche alle scuole), attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.

Il 24 ottobre il provvedimento dell’ANAC è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, quindi l’uso del Fvoe da oggi obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.

Il Fvoe in sostanza contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.

Mediante il Fascicolo sono effettuati:

la verifica dell’ assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;

e del per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario; il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;

attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice; il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’ assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;

e dell’ ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari; il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

Tutte le operazioni di competenza delle stazioni appaltanti sono illustrate in questa pagina.