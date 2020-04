Fase 2 per la scuola: ecco cosa fare

Ci si sta preparando alla fase 2, cioè quella delle riaperture e delle ripartenze. Per quanto attiene la scuola si potrebbe ricominciare dalla metà di maggio con doppio turno per gli alunni al mattino e al pomeriggio in presenza adottando le misure di sicurezza della disposizione dei banchi ad oltre un metro uno dall’altro, gel igienizzanti e guanti di lattice obbligatori. Ad esempio se la classe fosse composta di 20 alunni possono rientrare 10 di mattina e 10 di pomeriggio. In questo modo si potrà recuperare una minima parte dell’anno scolastico cercando, se possibile, di effettuare gli esami di stato in presenza più che on line.

Mario Bocola