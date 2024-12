Fedez a Sanremo 2025, Gramellini: “Da lui si accetta tutto. Comportarsi da bulli aiuta, davanti a loro si tace o ci si inchina”

Com’è noto, il conduttore e direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2025 Carlo Conti, domenica 1° dicembre, al Tg1, ha annunciato i nomi dei “big”, i cantanti che si sfideranno il prossimo febbraio sul palco del Teatro Ariston.

Tra loro c’è Fedez, spesso al centro delle polemiche negli ultimi tempi a causa della sua vicinanza ad alcuni ultras, per la denuncia per rissa, per il dissing con Tony Effe, per le parole contro l’ormai ex moglie Chiara Ferragni. Il conduttore e giornalista Massimo Gramellini ha commentato negativamente la scelta di far partecipare il 35enne alla kermesse canora, come fosse di cattivo esempio.

Il commento di Gramellini

Nella sua rubrica su Il Corriere della Sera Gramellini ha scritto: “Lungi da me manifestare perplessità per la presenza di Fedez a Sanremo: il suo talento di imprenditore musicale è fuori discussione, come la sua perizia nei giochi di parole. Però se Carlo Conti avesse annunciato il ritorno di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, mezza Italia avrebbe inarcato il sopracciglio. Invece per quello di Fedez si è indignato soltanto Gasparri. Per quale motivo da Fedez si accetta tutto, persino le frequentazioni con i peggiori arnesi della città?”.

“Certo, nessuno si aspetta che un rapper osservi le regole ‘borghesi’. Ma, se l’immagine di Fedez ha retto agli scandali meglio di quella dell’ex moglie, non è perché lui ha rimediato ‘solo’ una denuncia per rissa. Credo dipenda dal fatto che non si è mai scusato. Anzi: è diventato più attaccabrighe di prima. I caratteri come il suo – pensate a Trump o a certi opinionisti alla moda – non moderano gli eccessi, né si piegano all’intimidazione morale rappresentata dai giudizi e pregiudizi altrui. Restituiscono le accuse colpo su colpo. Non vogliono essere perdonati, ma temuti. Dal loro punto di vista hanno ragione: gli uomini, ed è un comportamento tipico dei branchi, tendono a infierire sulle persone gentili, pensandole deboli, mentre rispettano chi ostenta con strafottenza la propria aggressività, temendone la reazione”, ha aggiunto.

“I bulli arrivano alla pancia”

Ed ecco poi una riflessione sul bullismo: “Comportarsi da bulli aiuta nella vita, anche se ha un prezzo. Davanti ai bulli si tace, si sopporta o ci si inchina. Quasi mai, però li si ama. Arrivano alla pancia. Non al cuore”. Viene così da chiedersi: la partecipazione di Fedez a Sanremo significa quasi sottostare ad un bullo? Secondo il giornalista è proprio così.