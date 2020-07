Ferie docenti, illegittimo non concedere ultima settimana di agosto

Questa storia che alcuni Dirigenti scolastici stanno respingendo la richiesta di ferie dei docenti che hanno inserito l’ultima settimana di agosto è veramente allucinante e si tratta di un atto illegittimo.

I casi di rimodulazione delle ferie

Prendiamo il caso di una dirigente scolastica che, avendo fatto deliberare il Collegio docenti a fine giugno sulla variazione del piano annuale delle attività, ritiene che l’ultima settimana di agosto, dal 24 al 31, i docenti non possano richiedere giornate di ferie.

A tal proposito la Ds ritiene legittimo respingere le ferie richieste per il periodo che va dal 24 al 31 agosto e invita i docenti che avessero chiesto anche quel periodo di ferie, a rimodulare la loro domanda di ferie eliminado i giorni che vanno dal 24 al 31 agosto. La motivazione di tale rimodulazione sarebbe dovuta al fatto che il collegio docenti ha variato il piano annuale delle attività.

Altri Dirigenti scolastici hanno adottato lo stesso divieto di prendere le ferie nell’ultima settimana di agosto 2020, perché periodo utile ad avviare l’organizzazione per l’anno scoalstico 2020/2021.

Normativa sulle ferie dei docenti

C’è una norma legislativa che chiarisce il fatto che i docenti possono richiedere ferie solamente nei periodi di interruzione delle attività didattiche e solo per 6 giorni durante il periodo delle lezioni ma senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La legge di bilancio 2013 all’art.1, comma 54, specifica che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Questa norma ci fa capire che la fruizione delle ferie per i docenti è vincolata solamente a certi periodi dell’anno scolastico e che le ferie non possono essere fruite durante il periodo delle lezioni, fatta eccezione per soli 6 giorni e in particolari condizioni che non vadano ad incidere sulla spesa pubblica.

Le ferie dei docenti sono regolamentate dal CCNL scuola 2006/2009, all’art.13. Al comma 9 del suddetto art.13, è disposto che le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 16, comma 2.

Bisogna tenere conto che la sospensione delle attività didattiche è definita dall’art.74, comma 2, del d.lgs. 297/94 che ci spiega qual è il periodo in cui esistono le attività didattiche. La nomra suddetta del Testo Unico dispone che:”Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.

La norma spiega con assoluta precisione qual è il periodo delle attività didattiche, quindi le ferie dei docenti sono fruibili, a scelta del docente e non certo per disposizione dell’Amministrazione, dall’1 luglio fino al 31 agosto di ogni anno scolastico.

Il docente può essere richiamato dalle ferie

Bisogna sapere che se durante il periodo di ferie, ci sia la necessità di richiamare il docente in servizio, il Dirigente scolastico lo può fare ai sensi dell’art.13, comma 12, del CCNL scuola. Tale norma contrattuale dispone che:”Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto”.

Luglio e agosto, nessuna attività didattica

La Dirigente scolastica che varia il piano delle attività didattiche con delibera del collegio, non può introdurre attività a luglio e agosto. Se lo facesse andrebbe a violare l’art.74, comma 2 del Testo Unico, che prevede il periodo delle attività didattiche dall’1 settembre al 30 giugno. Per lo stesso motivo non può chiedere la rimodulazione delle ferie, cancellando i giorni dal 24 al 30 agosto adducendo un’attività didattica nell’ultima settimana di agosto.

Il diritto alla vacanza nell’ultima settimana di agosto

I docenti che hanno prenotato una vacanza, magari per fruire di offerte meno costose, nell’utlima settimana di agosto hanno il diritto di non vedersi negata questa opportunità. La normativa delle ferie dei docenti è molto limitata rispetto a tutti gli altri dipendenti del pubblico impiego, in quanto il periodo di fruizione è limitato solamente a luglio e agosto, dove le attività didattiche sono sospese. Se oltre la limitzione normativa, ci si mette anche la limitazione del Dirigente scolastico, volta ad eliminare l’ultima settimana di agosto, questo diventa un atto chiaramente illegittimo e forse anche vessatorio.