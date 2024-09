Ferie non godute, condanne per il Ministero dell’Istruzione e del Merito: ecco come fare ricorso

Ferie non godute, condanne per il Ministero dell’Istruzione e del Merito: ecco...

La Corte di Cassazione, con una storica sentenza pubblicata il 17 Giugno 2024, ha confermato che i docenti precari non possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (Natale, Pasqua, 8 – 30 Giugno ecc…).

Dunque, “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità economica”.

Questo è quanto sostenevano già da tempo gli avv.ti Salvatore e Andrea Giannattasio, quando già nel mese di Febbraio 2024 ottenevano una importantissima sentenza presso il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro.

Nell’occasione il Giudice adito accoglieva il ricorso presentato da un docente precario da 4 anni e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare in suo favore la somma di € 6.500,00. (https://giustiziascuola.com/accolto-ricorso-ferie-non-godute/).

A tale pronuncia hanno fatto seguito tantissime altre sentenze con le quali sono stati riconosciuti svariate migliaia di euro in favore di docenti precari.

Infatti, per ogni incarico di supplenza fino al 30 Giugno è possibile recuperare fino a 1.500,00 Euro.

COME OTTENERE L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA PER LE FERIE NON GODUTE?

Tutti i docenti che negli ultimi 10 anni hanno prestato servizio in forza di contratti di supplenza fino al termine delle attività di didattiche (30 Giugno), possono adire il Giudice del Lavoro al fine di ottenere la giusta e dovuta indennità economica.

Si tratta di somme economiche rilevanti come dimostrato dalle sentenze dei Tribunali che hanno accolto i ricorsi patrocinati dallo studio legale Giannattasio.

