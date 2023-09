Fernando Botero è morto, ci lascia a 91 anni il pittore colombiano: le opere dell’artista affascinato dalla Divina Commedia

Oggi, 15 settembre, come riporta RaiNews, è morto il pittore e scultore colombiano Fernando Botero, noto per le sue voluminose figure umane. Aveva 91 anni. Nato a Medellin il 19 aprile 1932, da bambino è affascinato dall’architettura barocca e dalle illustrazioni della Divina Commedia. Viaggia in Europa e torna in Colombia nel 1955, dove le sue opere ricevono molte critiche.

Si sposta tra Bogotà, il Messico e New York. Sul finir degli anni Sessanta arriva il riconoscimento internazionale ed espone in Europa, New York e Bogotà. Ha vissuto e lavorato a lungo a Pietrasanta (Lucca).

Il presidente colombiano Gustavo Petro si è rammaricato della morte di Botero, che ha ricordato come il pittore “della nostra violenza e della nostra pace”.

Le opere

L’opera di Botero (pittura, scultura e disegni) è molto vasta, al punto che servirebbero diversi libri per spiegarla e affrontarla. Le sue opere sono state acclamate in tutto il mondo e i collezionisti le pagano milioni di dollari. Nel 2022, ad esempio, la scultura ‘Man on Horse’ è stata venduta all’asta di Christie’s a New York per 4,3 milioni di dollari, un prezzo record per un’opera dell’artista.

Ecco i suoi dipinti più famosi, molti dei quali rappresentano figure umane voluminose: