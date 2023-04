Festa a sorpresa per gli 80 anni del prof, ex alunni accorrono da tutta Europa. Il docente: “Li ho portati ovunque, le cose bisognava vederle”

Festa a sorpresa per gli 80 anni del prof, ex alunni accorrono...

Una storia commovente quella relativa ad un ex prof che ha appena compiuto 80 anni, Giovanni Cossio, ex insegnante di arte del liceo musicale del Conservatorio di Parma, oggi annesso all’Attilio Bertolucci, che è stato raggiunto dai suoi ex studenti che hanno voluto festeggiare con lui. Lo riporta Il Corriere della Sera.

La sorpresa è stata messa in atto domenica 2 aprile. Quello che doveva essere un semplice pranzo in famiglia a casa del figlio si è tramutato in una rimpatriata che l’anziano prof, che ha compiuto gli anni un mese prima, il 5 marzo, non si aspettava.

L’entusiasmo del professore

Circa settanta ex allievi si sono riuniti per celebrare Cossio, incredulo: “Io sono un po’ boccalone e non avevo sospettato nulla. Poi ho visto comparire la Laura con la Silvia, due mie ex alunne ormai sessantenni, e dopo ha continuato ad arrivare un sacco di gente: li conoscevo tutti!”. Per lui sono arrivati ex alunni dall’Austria, dalla Svizzera, c’è chi era appena rientrato da Stoccolma. Uno di loro, Matteo Pagliari, che dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale del Perù, si è collegato a distanza per partecipare alla festa.

L’ottantenne ha uno spirito davvero entusiasta con cui ha raccontato gli anni in servizio, fatti di gite ed esperienze indimenticabili: “Del liceo sperimentale ero uno dei fondatori. Quel periodo è stato magico! Il mio intendimento era che le cose bisognava vederle. Poi, essendo musicisti, non aveva senso andare in discoteca, quando si stava fuori, semmai era importante assistere a un concerto. Così a Vienna li ho portati a una Traviata e a sentire I racconti di Hoffmann di Offenbach. E siccome a Vienna avevo anche studiato, li ho portati durante la stagione dei balli, così hanno potuto sperimentare i valzer: si sono divertiti moltissimo”, ha detto.

“Anche se il viaggio più divertente fu quello a Budapest, quando al teatro dell’Opera assistemmo al Don Pasquale di Donizetti in… ungherese! ‘Prof non capiamo un accidente ma ci stiamo divertendo tantissimo!’, mi dissero in coro. Cossio li ha anche portati a Venezia a vedere le mostre del futurismo. E a Berlino, invece, grazie a una collega che conosceva bene il Maestro Claudio Abbado, riuscirono a vederlo provare con i Berliner Philharmoniker la Sinfonia n. 2 di Beethoven.

Un’altra reunion

Non è l’unica storia di cui si ha notizia di recente relativa ad una reunion di ex alunni che ritrovano un anziano docente. Umberto Gastaldi, 82 anni, ex professore di filosofia è stato raggiunto dai suoi ex alunni che lo hanno cercato in lungo e in largo per dargli supporto dopo anni dal loro incontro, ben quaranta, adesso che si trova in ospedale, malato.