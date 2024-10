Festa dei nonni, Valditara: “Rappresentano la saggezza e l’esperienza, fondamentali per una società equilibrata”

Oggi, 2 ottobre, com’è noto, ci celebra la Festa dei Nonni, istituita in Italia, come riporta La Repubblica, nel 2005. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha pubblicato un post su X per onorare queste figure.

Le parole di Valditara

Ecco le sue parole: “I nonni sono un pilastro fondamentale nella vita dei bambini e delle famiglie, sono amore puro, un amore che durerà per sempre. Rappresentano la saggezza e l’esperienza, valori fondamentali per una società equilibrata.”

Festa dei Nonni, perché si celebra il 2 ottobre?

In Italia la Festa è stata istituita in via ufficiale nel 2005 attraverso la legge 159 dello stesso anno.

Nel decreto ufficiale si parla di celebrare la loro importanza attraverso “iniziative ed eventi volte alla valorizzazione del ruolo dei nonni”. Non solo, perché si chiede anche di parlare di quanto queste figure siano necessarie e di farlo attraverso approfondimenti delle “tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società”.

Per quanto riguarda invece le origini della Festa e i motivi dietro la data del 2 ottobre, a rispondere è la Chiesa cattolica. La Festa dei nonni, infatti, si celebra proprio il 2 ottobre perché è il giorno in cui la Chiesa celebra gli angeli custodi. Prima di arrivare a questa data la storia racconta di alcune modifiche in lungo e in largo nel mondo, ma alla fine fu Papa Clemente X a rendere obbligatoria tale celebrazione per tutta la Chiesa latina e lo fece nel 1670.