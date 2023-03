Festa del Papà da cancellare per non escludere alcune famiglie, presto addio alla Festa della mamma? FdI: no alle ideologie a scuola

Festa del Papà da cancellare per non escludere alcune famiglie, presto addio...

Continua a produrre reazioni contrarie la decisione della direttrice di una scuola dell’infanzia “Florinda” di Viareggio, vicino Lucca, di annullare le attività laboratoriali legate alla festa del Papà, previste in occasione dell’imminente festa nazionale dedicata sempre ai padri, che cade il prossimo 19 marzo: dopo avere preso atto delle lamentele di cinque o sei genitori, la responsabile della scuola avrebbe deciso di annullare il laboratorio, programmato per venerdì prossimo, per non fare sentire esclusi alcuni nuclei familiari in cui il papà non è presente.

Più di qualche genitore non ha compreso il senso dell’iniziativa: molti si aspettavano di celebrare i festeggiamenti dopo anni di pandemia in cui non è stato possibile organizzarle. Anche la politica è intervenuta, in particolare il Centro Destra.

“Cancellare la festa del papà non aiuta l’inclusione. Le ideologie dovrebbero rimanere fuori dalle mura degli edifici scolastici e dovrebbero essere privilegiate, sempre e comunque, le relazioni familiari”, hanno detto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed il consigliere comunale viareggino Marco Dondolini criticano la decisione della dirigente scolastica della scuola di Viareggio.

“Quanto deciso dalla preside sarebbe stato dettato dalla volontà di non discriminare i bambini che non hanno un papà – hanno aggiunto gli esponenti di FdI -, ma anche perché oggi non esiste più una famiglia modello. Creare un simile precedente potrebbe essere il pretesto per la cancellazione futura di altre ricorrenze, magari come la festa della mamma“, hanno concluso Fantozzi e Dondolini.