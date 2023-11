Festa Forze Armate 4 novembre, Valditara: “Il loro contributo è fondamentale alla costruzione della coscienza nazionale”

Come abbiamo scritto oggi, 4 novembre, si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito è stato pubblicato un messaggio da parte del capo del dicastero, Giuseppe Valditara.

Ecco le sue parole: “Oggi celebriamo la conclusione del Risorgimento e il compimento dell’unità nazionale. L’Italia democratica ha anche saputo rispettare le minoranze garantendo statuti avanzati di autonomia. Un particolare ringraziamento va alle Forze Armate italiane per il contributo fondamentale che costantemente forniscono al processo di costruzione della coscienza nazionale italiana; per l’aiuto prestato alle popolazioni in occasione di emergenze; per il sostegno convinto alla vita democratica del nostro Paese, per le coraggiose missioni di pace nelle aree più a rischio del mondo”, ha detto Valditara.

Il programma

Nella Capitale le celebrazioni hanno inizio al binario 1 della stazione Termini con l’arrivo del “Treno della memoria”, il convoglio che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto, scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 Caduti italiani non identificati, da Aquileia a Roma. Presenti il ministro della Difesa, Guido Crosetto e l’ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris.

Poi la cerimonia prosegue presso l’Altare della Patria, in piazza Venezia, qui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deporrà una corona di alloro al Saccello del Milite Ignoto. Infine, le Frecce Tricolori attraverseranno il cielo di Roma sorvolando l’Altare della Patria.

Inoltre, per la prima volta nella storia repubblicana, in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.