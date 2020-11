Festival della scuola: in edizione phigital il convegno annuale ANP

Apertura dei lavori con la ministra Azzolina



Si svolgerà il 2 dicembre, completamente online, il Festival della Scuola, il convegno annuale dell’Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola. L’evento dal titolo “Complessità e prospettive al tempo del Corona virus” partirà alle 9,30 con l’introduzione ai lavori da parte del presidente dell’ANP Antonello Giannelli e della Ministra Lucia Azzolina. Seguiranno fino alle 18,30 relazioni e tavole rotonde.



Il Convegno annuale di ANP, come si evince dal titolo scelto avrebbe potuto essere l’occasione per celebrare e promuovere le migliori pratiche, per presentare esempi virtuosi, dicono gli organizzatori, di collaborazione tra scuola e realtà scientifiche, sociali, produttive, per suggerire vie auspicabili di miglioramento. La forte crisi che stiamo vivendo, di rilevanza mondiale, ha determinato un necessario cambiamento di prospettiva. Per questo analizzeremo con lucidità e coerenza lo stato dell’arte, per individuare le prospettive realistiche sulle quali lavorare insieme in modo determinato, per non sprecare le opportunità che ci si offriranno nell’ambito del Next Generation EU e per non perdere ulteriore tempo verso il miglioramento del sistema educativo e il rilancio del Paese.



Il programma e i temi dell’evento



Ecco, in sintesi, i temi che i numerosi relatori affronteranno, partendo da diversi punti di vista, che convergono nel confrontarsi sulle questioni più calde che riguardano il mondo della scuola nell’attuale situazione di criticità e mutamento.

Si parlerà dunque di resistenza della scuola, in prospettiva psicoanalitica, si presenteranno successivamente i risultati di un’indagine esplorativa svolta nella scorsa primavera, per rilevare gli effetti sulla scuola del trasferimento da remoto delle attività durante il primo lockdown, attraverso interviste a dirigenti, docenti, studenti e genitori, tema che sarà affrontato alle 10,10 durante la prima tavola rotonda. I partecipanti potranno poi seguire gli interventi su neuroscienze e apprendimento e sull’innovazione didattica che è scaturita dai cambiamenti dovuti alla pandemia.

La seconda tavola rotonda, a cui parteciperà la viceministra all’Istruzione Anna Ascani, si occuperà, a partire dalle 12 delle criticità del sistema scolastico italiano, che sono emerse proprio in questi mesi, interrogandosi su come invertire la rotta per fare sì che la scuola dia un’educazione inclusiva e di qualità.

Nel pomeriggio, dalle 15, un nuovo intervento, che avrà per tema la cittadinanza digitale, a cui seguirà la terza tavola rotonda della giornata, durante la quale i relatori si occuperanno di competenze, ovvero andranno ad individuare quelle che possono garantire ai giovani l’esercizio della futura cittadinanza, per accedere al mondo del lavoro in rapida trasformazione.

Il programma prevede un ulteriore dibattito su come la scuola può orientare i giovani al futuro, in sinergia con altri attori sociali ed economici. L’ultimo appuntamento avrà per tema la scuola come luogo di creatività ed inclusione, attenta ai bisogni e che non lasci indietro nessuno.

La conclusione dei lavori vedrà l’intervento della Ministra per l’Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano.

Per partecipare, per scoprire chi sono i relatori e per iscriversi tutto al link Convegno ANP 2020 | ANP.