Festival Economia Trento 2024: i temi, gli appuntamenti e le iniziative per studenti e studentesse di scuola e università

Il Festival dell’Economia di Trento, quest’anno alla sua XIX edizione, rappresenta un’occasione unica per far conoscere l’importanza dell’economia nella vita quotidiana e per fornire a studenti e studentesse una visione ampia e globale sul mondo del business, della finanza e della tecnologia.

Tanti i temi che saranno trattati durante le giornate del Festival, che ha il significativo titolo per l’edizione 2024 di “Quo vadis? I dilemmi del nostro tempo”: geopolitica, intelligenza artificiale, le trasformazioni in corso nel mondo del lavoro, inclusione e sostenibilità, energia e transizione energetica, welfare, inflazione, debito pubblico, sviluppo economico. I dilemmi che si presentano a imprenditori, decisori politici e cittadini di tutto il mondo toccano tutti gli ambiti della quotidianità e sono strettamente connessi tra loro. Inoltre, si parlerà di sostenibilità ambientale e sociale e dell’impatto delle nuove tecnologie sui sistemi di produzione e sul mondo del lavoro.

Si conferma l’impegno del Festival ad analizzare le sfide della contemporaneità, iniziato nel 2022 mettendo al centro il tema “Dopo la pandemia, tra ordine e disordine” e proseguito nel 2023 con l’edizione intitolata “Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo”.

Si sono già svolti tre appuntamenti internazionali di “Road to Trento” a Nuova Delhi, a Londra e a Berlino, il percorso di avvicinamento alla 19esima edizione del Festival.

Incontri con scuole e università

In vista del Festival l’organizzazione costituita dal Gruppo 24 ORE e Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento ha previsto una serie di appuntamenti con scuole e università. Il primo si è svolto all’Università degli Studi di Perugia, presso il Dipartimento di Economia, seguito da quello organizzato in collaborazione con la Cuoa (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) Business School di Altavilla Vicentina, a cui seguirà quello con la Bologna Business School e quello al Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano.

Partecipare con la classe al Festival dell’Economia

Durante il Festival le scuole avranno la possibilità di ascoltare i contributi di opinion leader di rilevanza nazionale ed internazionale, di partecipare a incontri, eventi, talk e keynote e di approfondire temi di grande attualità, come il cambiamento climatico, la sostenibilità, l’economia circolare, l’inclusione e la parità di genere. Stimolante per le scuole sarà anche il palinsesto dinamico ed innovativo del ‘Fuori Festival’, con numerosi appuntamenti relativi alla cultura, lo spettacolo e l’intrattenimento e il coinvolgimento di diversi talent, creator e influencer.

Per partecipare si può inviare una mail a [email protected] per organizzare la giornata al Festival dell’Economia di Trento, per avere posti riservati e garantiti per gli eventi o le attività concordate.