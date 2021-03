Fiaba motoria con indizi: “Un amico aquilone” [VIDEO]

Rimanere tanto tempo a casa con i bambini, soprattutto in questo periodo, potrebbe far esaurire le idee per il gioco e il movimento. Per questo motivo, la formatrice della Tecnica della Scuola, Rosa Cipriano, ha ideato una serie di proposte video da condividere con i genitori e non solo. Lo scopo principale è quello di divertirsi in maniera educativa, usando il fine come un’ottima attività di sviluppo.

Raccontare storie muovendosi e utilizzando l’immaginazione

La formatrice ci offre l’idea di un’attività narrativa che accompagna il corpo del bambino attraverso il mondo della fattoria, dove il bambino si trasfigura in un personaggio anche attraverso l’uso di oggetti comuni, all’interno di una relazione padre-figlio o madre-figlio che ne esce rafforzata.

Esperienze che vanno a toccare le corde dell’emotività, delle emozioni, grazie a giochi di ruolo semplici, come volteggiare nello spazio a mo’ di cardellini.

