Figliuolo: a settembre ancora con la mascherina in classe

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario all’emergenza Covid-19, a 24 Mattino su Radio 24, ha ricordato anche del prossimo anno scolastico “sarà necessaria ancora la mascherina insieme ad ulteriori misure per mitigare i rischi”.

“Ora abbiamo la possibilità di vaccinare dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti. Infine non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni. Quindi l’architrave del discorso scuola, per riaprirla in massima sicurezza in presenza, è quello della vaccinazione, poi continueremo con il tracciamento e il diradamento, per questo all’inizio del prossimo anno scolastico sarà necessaria ancora la mascherina insieme ad ulteriori misure per mitigare i rischi.

