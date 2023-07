Figure di sistema e collaboratori dei ds, il 90% dice di avere uno stipendio basso rispetto al carico di lavoro: i dati Ancodis

Oggi, 13 luglio, Ancodis ha pubblicato il report dell’annuale questionario proposto ai collaboratori dei dirigenti

scolastici e alle figure di sistema individuati ai sensi del comma 5 dell’art. 25 del D. Lgs 165/2001 e del comma 83 dell’art. 1 della Legge 107/2015.

Come si legge nel comunicato a corredo dei dati, “sono stati rilevati dati e informazioni per rappresentare il lavoro aggiuntivo di decine di migliaia di donne e uomini che ogni anno si rendono disponibili ad assumere incarichi aggiuntivi per il funzionamento organizzativo e didattico delle loro scuole”.

L’81.9% dei docenti che hanno partecipato all’indagine è in servizio nella sua scuola da oltre 9 anni; ciò significa che si tratta di docenti che ben conoscono la loro realtà scolastica e spesso ne sono anche la memoria storica.

Alla domanda “In quale – tra le seguenti figure di sistema – hai svolto (in via esclusiva o in prevalenza) la tua attività di collaborazione?”:

il 51.3% risponde Primo collaboratore (ex vicepreside)

il 28.8% ha svolto l’incarico di secondo collaboratore

il 6.9% quello di funzione strumentale

il 4.4% ha assunto quello di responsabile di plesso distaccato

il 8.6% nelle altre figure di sistema operanti nella scuola autonoma.

Con l’introduzione del tutor per l’orientamento e del docente orientatore ai sensi del Decreto MIM 63 del 5/4/2023, tra i docenti del secondo ciclo il 73.4% ha dichiarato di non aver dato la disponibilità ad assumere l’incarico di tutor mentre il 79.3% di non aver dato la disponibilità ad assumere l’incarico di orientatore.

Se poi si chiede “Da quanti anni sei impegnato nell’attività di collaborazione?”:

il 29.4% tra i 1 e i 5 anni

il 24.4% tra i 6 e i 9 anni

il 28.1% tra i 10 e i 15 anni

il 13.1% tra i 16 e i 20 anni

il 4.4% tra i 21 e i 25 anni

lo 0.6% oltre i 25 anni.

Si può facilmente comprendere che abbiamo a che fare con risorse professionali che hanno acquisito negli anni una sicura esperienza nel collaborare e coadiuvare il Ds e il Dsga nella quotidiana azione organizzativo-didattico amministrativa.

Rispetto all’attività di collaborazione, il 71.9% presta la collaborazione al Ds titolare, il 14.4% con Ds reggente, il 13.7% con il Ds titolare e reggente in altra sede.

Alla domanda “Di norma, per lo svolgimento del tuo incarico, in quali aspetti hai avuto delega del Ds?”, si rilevano in ordine decrescente le seguenti percentuali:

Organizzazione quotidiana del servizio 89.9%

Collaborazione con gli uffici di segreteria 88.8%

Gestione dei rapporti tra le componenti scolastiche 83.9%

Sicurezza e prevenzione 79.5%

Sostituzione docenti assenti 70.6%

Accoglienza del personale per presa di servizio 67.5%

Gestione dei conflitti 65.6%

Rapporto con gli enti locali 56.9%

Partecipazione a tavoli di coordinamento e reti 55.6%

Redazione e/o monitoraggio di progetti 48.8%.

In relazione al servizio aggiuntivo e tenuto conto delle mansioni delegate, l’aspetto economico definito in sede di contrattazione di istituto rivela un’evidente criticità.

Infatti, il 30.6% tra 1000 e 2000 Euro, il 25% dichiara di aver ricevuto un riconoscimento lordo stato compreso tra 2000 e 3000 Euro, il 18.1% tra 3000 e 4000 euro, il 15.6% tra 500 e 1000 euro, il 6.3% dichiara oltre i 4000 Euro e meno di 500 Euro per il 4.4%: ci si può rendere conto della necessità di definire l’aspetto economico anche sulla base di fasce di complessità e di carico di lavoro.

Se si chiede “Il compenso assegnato lo ritieni congruo rispetto ai carichi di lavoro e alle deleghe/responsabilità collegate all’incarico?” è per nulla o poco congruo per il 90% e per il 10% abbastanza o molto congruo.

Alla domanda “Per il riconoscimento del tuo servizio cosa proponi?”, si rilevano le seguenti proposte:

avere riconosciuto il servizio in una carriera diversificata per l’86.9%

avere riconosciuto il servizio quale prerequisito di accesso al concorso per DS per il 58.1%

avere riconosciuto il servizio per la graduatoria di istituto per il 26.9%

avere riconosciuto il servizio nelle procedure di mobilità annuale per il 19.6%.

Le proposte di Ancodis

Ancodis, sulla base degli esiti del questionario e in considerazione della necessità di innovare il sistema scolastico italiano anche sul piano del suo funzionamento organizzativo e didattico, ribadisce che – a partire dal rinnovato riconoscimento della professione docente – un nuovo modello scolastico non può non fondarsi sule seguenti innovazioni:

– nuova articolazione della funzione docente con l’istituzione del middle management scolastico e conseguente diversificazione della carriera (oggi piatta, statica e certamente demotivante!);

– riconoscimento professionale di chi – oltre l’attività di docenza – svolge quella di collaborazione al Dirigente Scolastico e di figura di sistema nell’ambito gestionale ed organizzativo, del coordinamento e della progettazione didattica;

– riconoscimento contrattuale in un albo professionale nel prossimo CCNL scuola comparto Istruzione e Ricerca per il quale occorre determinare in specifiche aree di complessità profilo, accesso, attività, permanenza, trattamento economico e conseguimento di percorsi di formazione in gestione, coordinamento, controllo,

pianificazione, monitoraggio, sicurezza e progettazione didattica organizzati dal MIM;

– formale riconoscimento giuridico del Collaboratore principale (ex vicepreside) in tutte le scuole che – anche con delega di funzione – possa sostituire per brevi periodi il ds;

– distaccamento dall’attività di insegnamento del docente Collaboratore principale (ex vicepreside) individuato dal DS tra i soggetti di cui al comma 5, art. 25 del D. Lgs 165/2001.

“In un tempo di necessarie e discusse trasformazioni nella scuola italiana, non è possibile dimenticarsi di queste risorse professionali che rivendicano meritata attenzione e il diritto di piena esistenza nel sistema scolastico italiano”, fa sapere il sindacato.