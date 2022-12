Find My Tutor, nato il sito gratuito di auto-aiuto tra gli studenti più grandi e i più piccoli come progetto conclusivo di Pcto

Le buone pratiche partono quasi sempre dal basso, come dimostra il progetto che hanno realizzato alcuni studenti dell’Istituto Agnelli di Torino, che hanno creato un sito di auto-aiuto in cui i più grandi (scuola secondaria di secondo grado) aiutano i più piccoli (scuola secondaria di primo grado): è il portale Find My Tutor per lo scambio di lezioni.

Tutto è cominciato con un’attività di PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, nell’anno scolastico 2020 -21, quando gli allievi di due classi della secondaria di secondo grado dell’Edoardo Agnelli, la scuola di ispirazione salesiana nata nel 1938 a Torino che oggi ospita un istituto tecnologico e un corso di Liceo scientifico Cambridge, oltre che alla scuola secondaria di primo grado e ad un centro di formazione professionale, sono stati ospitati dal gruppo Stellantis, la multinazionale olandese, uno dei leader mondiali nella produzione di veicoli e nella fornitura di servizi di mobilità sostenibili, nella sede di Torino.

Come è nato il progetto

Nella primavera del 2021 il gruppo della allora 2° liceo A, che ha seguito le attività di PCTO e si occupa dell’inclusione sceglie di proporre, come progetto conclusivo dell’esperienza, la realizzazione di un’applicazione – o di un sito – che agevoli il dialogo e l’aiuto reciproco tra gli studenti, al fine di favorirne le capacità di lavorare in gruppo e di integrarsi nell’ambiente scolastico. La presentazione della prima bozza del lavoro si rivela subito agli occhi della dirigenza della scuola un’idea da mettere in pratica. Saranno necessari altri mesi per perfezionare l’idea, che all’inizio era un servizio di ripetizioni chiamato “Agnelli ripetizioni”. Il progetto consisteva nella creazione di una piattaforma per permettere a tutti coloro che lo desideravano di potersi prenotare online per usufruire del servizio. Il sito sarà completato entro l’inizio di settembre 2021.

Nel frattempo i responsabili del progetto perfezionano i servizi, il layout, l’interfaccia e decidono di comune accordo che le attività si svolgeranno unicamente dal sito e non da App, infine si dividono i compiti di gestione delle prenotazioni e dell’aggiornamento del portale.

Find My Tutor

Nasce così Find My Tutor, il risultato dell’unione di due progetti inizialmente distinti tra loro, appartenenti alle allora classi 3° liceo B e 2° liceo A, le quali, nel corso di due anni, hanno creato un progetto comune, completandolo per l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023. Il nuovo progetto condiviso prevede la possibilità di frequentare ripetizioni individuali o di gruppo tramite il sito. Per accedere è necessario creare un proprio account e poi si può prenotare una ripetizione. Per chi invece intende fornire il proprio aiuto per le ripetizioni è possibile iscriversi come membro dello staff.

Naturalmente vale la pena ricordare che tutte le attività sono completamente gratuite e monitorate dai docenti dell’Edoardo Agnelli.