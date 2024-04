Fine Ramadan, l’omaggio di una classe siciliana ai due studenti che hanno osservato il digiuno, come “esempio di educazione interculturale”

Eid Mubarak!”, che la festa sia benedetta. È questo l’augurio che i musulmani si scambiano alla fine del mese del digiuno, Ramadan. È un rito che unisce un miliardo e 600 milioni di musulmani e tra di loro anche i milioni di migranti nelle società europee. L’incontro tra fedi rafforza i legami tra i giovani, quando alla base dell’educazione scolastica c’è il rispetto e l’empatia.

È quello che è avvenuto giovedì 11 aprile all’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello (Me). Nell’ottica di una scuola inclusiva che abbatte miti culturali ed insegna a decentrare la visione del mondo, la classe V B Informatica ha voluto rendere omaggio ai due studenti musulmani che hanno fatto per un mese il Ramadan.

Il gruppo degli studenti ha organizzato una manifestazione che, oltre al Consiglio di Classe, ha coinvolto anche le famiglie, le quali con grande generosità e dovizia hanno cucinato per la buona riuscita della festa EID MUBARAK.

Dolci di tutte le qualità e musica del grande cantante algerino, Khaled, hanno allietato la giornata, rendendola indimenticabile.

Quello che è avvenuto, giovedì 11 aprile, all’ITIS “Torricelli” è stato un vero esempio di educazione interculturale ed i/le docenti: Mariangela Gallo. Giovanna Marino, Francesco Pidalà, Roberto Russo, Teresa Salanitro, nonché il vice-preside Salvatore Zenone, attestano la loro riconoscenza alla sensibilità della Classe e alle loro famiglie, inoltre sostengono che: “Gli studenti sono stati educati ai principi ed ai valori della nostra Costituzione, con la speranza che diano il loro contributo nella costruzione di un mondo più solidale, all’insegna della sorellanza e fratellanza, per una civile e pacifica convivenza tra i popoli”.

La referente di Educazione Civica, Mariangela Gallo, ha sottolineato: “Stiamo raccogliendo i frutti di anni di lavoro, non per nulla la classe per diversi anni ha continuato a vincere il concorso nazionale, indetto dal MIM, dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica – ‘Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione’-. Abbiamo fatto dell’art. 3 il nostro mantra.”