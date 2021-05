Fine scuola 2020/21: gli adempimenti dei docenti

In questo appuntamento con la nostra rubrica “A domanda, risponde…” a cura del prof. Lucio Ficara, le risposte ai quesiti dei nostri lettori sul tema della fine dell’anno scolastico e degli adempimenti dei docenti.

Ecco i temi trattati

DOMANDA n. 1

Quali sono gli adempimenti finali del docente a chiusura dell’anno scolastico?

RISPOSTA

Depositare nell’archivio preposto i compiti in classe ed altre esercitazioni scritte; Consegnare le Relazioni Finali per ogni singola classe sul lavoro svolto, con verifica della programmazione iniziale; Consegnare i programmi svolti delle materie, in duplice copia, sottoscritti dal docente e dagli alunni rappresentanti di classe; Consegnare il prospetto delle ferie da fruire nei mesi di luglio e/o agosto; Consegnare un prospetto delle ore svolte, che vanno retribuite con il Fondo di Istituto.

Entro il 15 maggio i coordinatori delle classi terminali della scuola secondaria di II grado dovranno presentare il documento del Consiglio di classe per gli esami di Stato.

DOMANDA n. 2

I tutor interni del PCTO, a fine anno scolastico, devono rendicontare il loro lavoro?

RISPOSTA

Il tutor interno PCTO deve rendicontare tutta l’attività svolta durante l’anno scolastico, segnalando quante ore, fuori da quelle del regolare servizio, ha dedicato per la gestione e il monitoraggio del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. Tale rendicontazione serve anche per giustificare il pagamento per lo svolgimento di tale funzione.

DOMANDA n. 3

Quali sono i tempi per il pagamento delle attività svolte oltre l’orario di servizio e da retribuire con il fondo di Istituto?

RISPOSTA

Se il docente o il personale Ata rendiconta tutte le attività svolte entro la fine delle lezioni, dovrà ricevere il pagamento del fondo di Istituto per le attività aggiuntive svolte, entro il mese di agosto. Per cui nel cedolino del mese di luglio o in quello del mese di agosto, saranno inseriti i pagamenti del FIS 2020/2021.

