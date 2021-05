Fine scuola 2021, tutte le date regione per regione

Ogni anno, i calendari scolastici regionali definiscono le date di avvio delle lezioni, delle sospensioni delle attività didattiche per festività e ponti e anche di conclusione.

In quest’anno di pandemia e di didattica in presenza ridotta, soprattutto per le scuole secondarie di secondo grado, si è parlato a lungo di prolungare l’anno scolastico oltre il termine inizialmente fissato dalle ordinanze regionali. Ma si è trattato solo di ipotesi che non hanno avuto riscontro nelle decisioni governative e ministeriali. Le scuole, comunque, secondo il Piano Estate, resteranno aperte più del previsto, ma con attività extra che ogni scuola deciderà di avviare.

Nel video proponiamo le date regione per regione del termine delle attività didattiche.