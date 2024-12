Flash Mob dell’Anquap, iniziativa del 13 dicembre è stata molto partecipata con supporto di una rappresentanza della UIL Scuola

L’ANQUAP, Associazione Nazionale Quadri Amministrazioni Pubbliche, venderdì 13 dicembre 2024 ha organizzato un flash mob davanti al MIM per dare voce alle istanze e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle questioni cruciali che riguardano il personale ATA e i Direttori SGA. L’iniziativa ha riscosso grande successo grazie alla partecipazione attiva e numerosa di molti associati, Dsga e assistenti amministrativi, tra cui era presente anche una rappresentanza della UIL Scuola Rua. Al termine del flash mob, una delegazione ANQUAP guidata dal Presidente Giorgio Germani è stata ricevuta dal Capo Dipartimento e dal Direttore Generale dell’ufficio di gabinetto del MIM. Questo incontro, ha affermato lo stesso Presidente Germani, rappresenta un passo importante per portare avanti le richieste ANQUAP e garantire che il ruolo strategico del personale ATA e dei DSGA venga finalmente riconosciuto e valorizzato.

Stop contratti PNRR degli ATA

Tra i disagi del personale Ata risalta in particolarmente il gravoso il calcolo di perdita di posti fatto dalla UIL Scuola Rua. Da tale calcolo, viene messo in evidenza che dal prossimo anno scolastico, ma già da quest’anno, potrebbero venire meno circa 12 mila posti Ata.

Il Segretatio Generale della UIL Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile, spiega che oltre ai tagli di 2.174 posti di personale ATA previsti nella bozza della Legge di Bilancio 2025, si aggiunge anche il contingente di 973 unità distaccato presso altre amministrazioni, già previsto dal DL Sport e Scuola, per il quale non è prevista alcuna sostituzione. A ciò si somma il recente stop deciso dalla maggioranza, con ritiro di un emendamento alla legge di bilancio 2025, per l’attivazione delle proroghe dei cosiddetti contratti PNRR, che coinvolgono ben 9.100 unità di personale: 3.100 tra amministrativi e tecnici e circa 6.000 per il profilo di collaboratore scolastico.

Senza DSGA e AA le scuole si fermano

Il Presidente ANQUAP , come riferisce un’agenzia ANSA del 13 dicembre, ci tiene a specificare che: “senza Dsga e assistenti amministrativi le scuole si fermano, per questo Valditara deve riconoscerne l’importanza lavorativa”. In particolare il Presidente Giorgio Germani ha anche parlato del degrado lavorativo dei Dsga e Assistenti Amministrativi a causa del CCNL scuola 2019-2021.

Sono i Dsga, insieme agli assistenti amministrativi che mandano avanti l’amministrazione delle scuole – sottolinea Germani – su di loro grava l’enorme peso di ogni attività ordinaria e straordinaria. Non si può più far finta di nulla. Il ministro ci deve ascoltare, conclude il Presidente ANQUAP.