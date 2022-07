Flc Cgil, autorizzati 94.130 posti dal Ministero. Ecco come saranno suddivisi

Il ministero dell’Istruzione ha comunicato le istruzioni operative delle immissioni in ruolo 2022/2023 e sul contingente. I posti autorizzati, come abbiamo scritto, sono 94.130 e comprendono quelli che andranno alle Gae, ai concorsi, alla call veloce e alle assunzioni da Gps I fascia. La Flc Cgil fa chiarezza sulla suddivisione di questi posti:

Scuola primaria e dell’infanzia

Per quanto riguarda le assunzioni della scuola primaria e dell’infanzia, i posti disponibili per le immissioni in ruolo saranno suddivisi al 50% tra Gae e Gm dei concorsi. Tra i concorsi è prevista questa ripartizione:

100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute

Quello che resta andrà nella misura del 50% al concorso straordinario 2018 + elenchi aggiuntivi e nella misura del 50% al concorso ordinario 2020

Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call veloce

Una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria.

Scuola secondaria

Per quanto riguarda la scuola secondaria, le immissioni in ruolo saranno suddivise al 50% tra Gae e Gm dei concorsi. Tra i concorsi è prevista questa ripartizione:

100% dei posti prioritariamente al concorso 2016, solo se vi sono vincitori in graduatoria, perché per gli idonei le graduatorie sono decadute

Quello che resta andrà nella misura del 60% al concorso straordinario 2018 + elenchi aggiuntivi e nella misura del 40% ai concorsi ordinario e straordinario 2020

Quello che eventualmente dovesse residuare verrà assegnato alla cosiddetta call veloce

Una volta determinati i posti spettanti al concorso ordinario, il sistema assegnerà agli aspiranti inseriti nella relativa graduatoria fino al 50%, arrotondato per eccesso, delle disponibilità di ogni provincia. Dopo il sistema assegnerà il restante 50% agli aspiranti inseriti nella graduatoria.

Discipline Stem: i vincitori del concorso ordinario hanno la priorità rispetto agli idonei del primo concorso ordinario Stem.

Posti del concorso “straordinario bis”: se le graduatorie non sono pronte è previsto che siano accantonati e non resi disponibili per le immissioni in ruolo da altre procedure.

Accettazione di nomine successive nel medesimo anno scolastico: è consentito accettare, nel medesimo anno scolastico una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune per poi accettar ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato per lo stesso anno scolastico.

La rinuncia: a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

Richiesta del part-time: per i neo assunti è possibile farne richiesta contestualmente alla presa di servizio.

La Flc Cgil spiega anche di aver sollevato con forza il tema della tutela dei docenti coinvolti nella pubblicazione tardiva delle graduatorie del concorso straordinario 2020, come quelle della classe A049, A023 e A059 i cui posti sono stati assegnati allo “straordinario-bis” per calcoli errati degli uffici territoriali e del Ministero. Altre segnalazioni i ritardi nella pubblicazione delle graduatorie del concorso ordinario e chiarimenti sulla decadenza da altre graduatorie